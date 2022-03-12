ВОЙНА В Украине Верил в сказку, но реальность оказалась другой: СБУ показала видео с пленным бойцом ЧВК "Вагнер"

2022-03-12 20:30

 

В плену Службы безопасности Украины находится российский наемник, воевавший против Вооруженных сил в составе частной военной компании "Вагнер".

Видео допроса обнародовал пресс-центр спецслужбы.

Пленный оккупант рассказал, что также участвовал в боевых действиях в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах.

Во время допроса боевик ЧВК "Вагнер" признался, что военное командование соврало им о том, что украинцы будут встречать захватчиков с улыбкой.

"Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача – освободить их от фашистов", - заявил пленный и признал, что реальность оказалась другой, поскольку украинские военнослужащие способны уничтожать даже профессиональных наемников.

Боевик ЧВК "Вагнер" был схвачен во время разведывательных действий вблизи населенного пункта Новоукраинка - оккупант прокладывал маршрут для основных сил захватчиков, которые планировали выйти на Херсон через Донецкое направление.

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