Верил в сказку, но реальность оказалась другой: СБУ показала видео с пленным бойцом ЧВК "Вагнер"

В плену Службы безопасности Украины находится российский наемник, воевавший против Вооруженных сил в составе частной военной компании "Вагнер".
Видео допроса обнародовал пресс-центр спецслужбы.
Пленный оккупант рассказал, что также участвовал в боевых действиях в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах.
Во время допроса боевик ЧВК "Вагнер" признался, что военное командование соврало им о том, что украинцы будут встречать захватчиков с улыбкой.
"Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача – освободить их от фашистов", - заявил пленный и признал, что реальность оказалась другой, поскольку украинские военнослужащие способны уничтожать даже профессиональных наемников.
Боевик ЧВК "Вагнер" был схвачен во время разведывательных действий вблизи населенного пункта Новоукраинка - оккупант прокладывал маршрут для основных сил захватчиков, которые планировали выйти на Херсон через Донецкое направление.