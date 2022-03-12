ВОЙНА В Украине Кулеба сообщил о победах на дипломатическом фронте

2022-03-12 20:20

Первая победа - в информационной войне, вторая - изменение в отношении к Украине и украинцам в мире, третья - подрыв российской экономики.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о трех серьезных победы на международном, дипломатическом фронте. Об этом он сообщил на своей стран ице в Facebook.

Первая - в информационной войне: "Никто не верит в мире в российские нарративы и их попытки объяснить эту войну, их агрессию"

Вторая - изменение в отношении к Украине и украинцам в мире.

"Сегодня в США вышло социологическое исследование, показывающее, что американцы теперь относятся к украинцам так же, как к немцам или другим дружественным себе народам… у Украины сейчас наивысшая репутация в мире за всю историю", - сообщил Кулеба.

Третья - подрыв российской экономики благодаря наложению мощных санкций на РФ.

"Мы выбиваем из-под российской военщины ее основы, и это будет иметь далекоидущие последствия как для общества в РФ, так и для экономических основ ее агрессии", - сообщил дипломат.

Кулеба также отметил, что МИД уже начал работу по предоставлению максимальной поддержки для украинских беженцев, выехавших за границу.

Также, по словам Дмитрия Кулебы, есть еще несколько международных крупных корпораций, которые еще работают в РФ - и украинские активисты планируют устраивать акции протеста под штаб-квартирами этих компаний.

Позже Кулеба отреагировал на информацию о попытках российских оккупантов провести псевдореферендум в Херсонской области. Глава МИД заявил, что Россия будет пытаться провести бутафорный "референдум" по созданию народной республики. Центром нового образования должен стать захваченный Херсон.

"Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае реализации этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной", – написал Кулеба.