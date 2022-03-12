Освободили два населенных пункта, захватили технику: в Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Черниговщине

В ходе ожесточенных боев в Черниговской области 12 марта вооруженным силам Украины удалось отбить у врага 2 населенных пункта.
Об успехах ВСУ на Черниговщине отчиталось в Facebook Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.
"Несмотря на ожесточенные бои, продолжающиеся на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования "Север" с каждым днем приближают время победы все ближе", - заявили в Генштабе.
Сообщается, что украинским защитникам удалось освободить два населенных пункта. Также бойцы ВСУ не дали врагу возможности установить понтонную переправу, что не дало оккупантам возможности выдвинуться в сторону украинской столицы.
В результате, 10 единиц бронетехники врага стали трофеями украинских военных.
"Армия Российской Федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля.
Личный состав деморализован и не может вести активных боевых действий.
Верим в украинский народ, верим в Вооруженные Силы Украины!
Вместе к победе!!!!", - резюмировал Генштаб украинских вооруженных сил.