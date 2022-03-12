ВОЙНА В Украине Освободили два населенных пункта, захватили технику: в Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Черниговщине

2022-03-12 23:30

В ходе ожесточенных боев в Черниговской области 12 марта вооруженным силам Украины удалось отбить у врага 2 населенных пункта.

Об успехах ВСУ на Черниговщине отчиталось в Facebook Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на ожесточенные бои, продолжающиеся на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования "Север" с каждым днем приближают время победы все ближе", - заявили в Генштабе.

Сообщается, что украинским защитникам удалось освободить два населенных пункта. Также бойцы ВСУ не дали врагу возможности установить понтонную переправу, что не дало оккупантам возможности выдвинуться в сторону украинской столицы.

В результате, 10 единиц бронетехники врага стали трофеями украинских военных.

"Армия Российской Федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля.

Личный состав деморализован и не может вести активных боевых действий.

Верим в украинский народ, верим в Вооруженные Силы Украины!

Вместе к победе!!!!", - резюмировал Генштаб украинских вооруженных сил.