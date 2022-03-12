ВОЙНА В Украине Освободили два населенных пункта, захватили технику: в Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Черниговщине

2022-03-12 23:30

 

В ходе ожесточенных боев в Черниговской области 12 марта вооруженным силам Украины удалось отбить у врага 2 населенных пункта.

Об успехах ВСУ на Черниговщине отчиталось в Facebook Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на ожесточенные бои, продолжающиеся на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования "Север" с каждым днем приближают время победы все ближе", - заявили в Генштабе.

Сообщается, что украинским защитникам удалось освободить два населенных пункта. Также бойцы ВСУ не дали врагу возможности установить понтонную переправу, что не дало оккупантам возможности выдвинуться в сторону украинской столицы.

В результате, 10 единиц бронетехники врага стали трофеями украинских военных.

"Армия Российской Федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля.

Личный состав деморализован и не может вести активных боевых действий.

Верим в украинский народ, верим в Вооруженные Силы Украины!

Вместе к победе!!!!", - резюмировал Генштаб украинских вооруженных сил.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинская армия уничтожила военную технику оккупанта на 5 млрд долларов

2022-03-12 21:00

Войну против Украины хотят остановить, ее намерены продолжать лишь два человека: важное заявление разведки

2022-03-12 17:00

Хотят обвинить Украину: Россия подготовила два варианта ядерного шантажа

2022-03-12 13:30

фото Как отличить военную технику РФ от украинской армии - что означают белые треугольники, круги и буквы Z на броне

2022-03-07 14:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

У Макрона анонсировали новые санкции. После долгого разговора с Путиным

2022-03-13 00:00

Освободили два населенных пункта, захватили технику: в Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Черниговщине

2022-03-12 23:30

Арестович дал прогноз по длительности войны

2022-03-12 23:00

видео Будут сидеть в кафе, пока бомба не прилетит, - Зеленский о закрытии неба

2022-03-12 21:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

У Макрона анонсировали новые санкции. После долгого разговора с Путиным 2022-03-13 00:00
Освободили два населенных пункта, захватили технику: в Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Черниговщине 2022-03-12 23:30
Арестович дал прогноз по длительности войны 2022-03-12 23:00
видео Будут сидеть в кафе, пока бомба не прилетит, - Зеленский о закрытии неба 2022-03-12 21:30