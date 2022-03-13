ВОЙНА В Украине У Макрона анонсировали новые санкции. После долгого разговора с Путиным

2022-03-13 00:00

 

В Елисейском дворце пообещали новые санкции против России уже в ближайшие часы. Об этом стало известно после разговора с Путиным в субботу, 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

В субботу Эммануэль Макрон и Олаф Шольц говорили с Владимиром Путиным полтора часа. Как сообщается в Елисейском дворце, была "очень откровенная и трудная дискуссия".

Почти полтора часа президент Франции и канцлер Германии требовали у Путина прекратить осаду Мариуполя, где "ситуация по-человечески неприемлема".

Однако Путин в конце разговора так и не проявил воли к прекращению войны.

"Поэтому в ближайшие часы мы примем новые санкционные меры", - объявили в Елисейском дворце.

Немного ранее в Елисейском дворце осудили ложь Владимира Путина. В разговоре с Макроном и Шольцом Путин заявил им о "вопиющих нарушениях гуманитарного права украинскими войсками" и требовал от них оказать давление на Киев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Шольц и Макрон призвали Путина сменить войну против Украины дипломатией.

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