ВОЙНА В Украине Оккупанты обстреляли Яворовский полигон возле Львова

2022-03-13 08:00

 

Под Львовом противник совершил авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон).

По предварительным сведениям, выпущено восемь ракет, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его данным, сведения о пострадавших в результате авиаудара устанавливаются.

"Оккупанты осуществили авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили восемь ракет...", - отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что во Львове была объявлена воздушная тревога. В сети сообщили, что в областном центе были слышны два сильных взрыва. 

Местный депутат Игорь Зинкевич писал, что взрывы - результат работы украинской ПВО по российским ракетам.

Взрывы во Львовской области прозвучали впервые со времени вторжения России в Украину.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

 

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Оккупанты обстреляли Яворовский полигон возле Львова 2022-03-13 08:00