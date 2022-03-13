ВОЙНА В Украине Скадовск освободили от оккупантов - в городе больше нет военных РФ

2022-03-13 09:00

 

Российские оккупанты ушли со Скадовска, Херсонской области и состоянием на субботу, 12 марта, город находится под контролем украинской власти.

Об этом сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев.

От отметил, что ситуация в городе контролируемая – у населения есть газ, вода и свет, в городе работает патрульная полиция, служба охраны и активисты, которые также следят за порядком.

Также, по его словам, продолжают работать службы социального обеспечения – люди, которые оказались в тяжелой ситуации и не имеют продуктов питания, могут получить их в специальных пунктах.

Кроме того, мэр добавил, что с понедельника, 14 марта, в школах Скадовска планируют возобновить учебный процесс, но в дистанционном режиме.

В городе и селах общины продолжает действовать комендантский час – с 22:00 до 6:00.

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