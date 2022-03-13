ВОЙНА В Украине фото + видео На Донбассе оккупант ударил по мирным гражданам запрещенными фосфорными боеприпасами: чем они опасны

2022-03-13 09:30

Ночью с 12 на 13 марта российские нацисты ударили по мирным жителям Попасной, что на Луганщине, запрещенными фосфорными боеприпасами.

Об этом сообщает заместитель председателя Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Применение фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушающая, уродливая сила. Это то, что фашисты называли "Brennende Zwiebel" (жгучий лук, - ред.). Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", - написал Белошицкий.

Фосфорные боеприпасы представляют собой чрезвычайно опасное оружие. Они начинены белым фосфором или воспалительными веществами на его основе, что позволяет активно вспыхивать от контакта с кислородом.

Фомфорное оружие способно вызвать особо тяжелые и болезненные увечья, в частности химические ожоги, поражения костей и костного мозга, омертвение тканей, или спровоцировать медленную и болезненную смерть.