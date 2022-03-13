ВОЙНА В Украине На Донбассе обстреляли эвакуационный поезд, есть жертвы

2022-03-13 11:30

 

Укрзализныця сейчас пытается эвакуировать поездную бригаду и всех пассажиров, в том числе около 100 детей.

В результате ночного авианалета на эвакуационный поезд Краматорск-Львов погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в воскресенье, 13 марта.

"Около 00:00 часов в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд Краматорск-Львов. В результате этого циничного преступления один человек погиб, один – ранен", – написал Кириленко в Facebook.

В свою очередь Укрзализныця сообщает, что обстрел произошел вблизи станции Брусин в Донецкой области. Поезд направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.

"От полученных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена ​​в больницу города Славянск, где ей оказывается помощь", – говорится в сообщении.

Укрзализныця сейчас прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале города Лиман.

Накануне стало известно, что российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру – православный монастырь Украинской православной церкви в городе Святогорске Донецкой области. По данным Павла Кириленко, пострадали более 30 человек, но у большинства незначительные травмы.

 

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