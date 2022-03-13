ВОЙНА В Украине Кулеба: если устранить Путина, это остановит войну, но Путин – это не один человек

2022-03-13 12:00

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "устранение" Путина само по себе способно остановить нападение России на Украину, однако это не восстановит европейскую систему безопасности.

Об этом он заявил в дискуссии в рамках проходящего в США мероприятия Renew Democracy Initiative.

Кулеба, в частности, заявил, что считает начало войны против Украины личным решением главы государства-агрессора.

"Я считаю, что эта война – решение президента Путина", - подчеркнул он.

Министр, отвечая на вопрос, заявил также, что прекращение деятельности Путина как руководителя России (не уточняя, каким образом оно произойдет) приведет к прекращению войны. "Я считаю, что устранение Путина будет достаточно, чтобы остановить войну, однако восстановление мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве потребует не только устранения Путина, но также депутинизации России", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, Россию ждет радикальное изменение после ее поражения в войне против Украины.

"Путин – это не только личность, это система. Россия должна быть депутинизирована", – заявил министр.

Как сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе.

Украина между тем начала подготовку к международному суду подобного Нюрнбезскому трибуналу над фашизмом.

 

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