Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "устранение" Путина само по себе способно остановить нападение России на Украину, однако это не восстановит европейскую систему безопасности.
Об этом он заявил в дискуссии в рамках проходящего в США мероприятия Renew Democracy Initiative.
Кулеба, в частности, заявил, что считает начало войны против Украины личным решением главы государства-агрессора.
"Я считаю, что эта война – решение президента Путина", - подчеркнул он.
Министр, отвечая на вопрос, заявил также, что прекращение деятельности Путина как руководителя России (не уточняя, каким образом оно произойдет) приведет к прекращению войны. "Я считаю, что устранение Путина будет достаточно, чтобы остановить войну, однако восстановление мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве потребует не только устранения Путина, но также депутинизации России", - заявил он.
Кулеба подчеркнул, Россию ждет радикальное изменение после ее поражения в войне против Украины.
"Путин – это не только личность, это система. Россия должна быть депутинизирована", – заявил министр.
Как сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе.
Украина между тем начала подготовку к международному суду подобного Нюрнбезскому трибуналу над фашизмом.