ВОЙНА В Украине Сколько налички могут снять украинцы: в ПриватБанке озвучили лимиты

2022-03-13 12:30

 

В Украине клиент любого банка может снять в банкомате "Привата" до 100 тыс. грн на сумму. При этом лимит на одноразовую операцию (можно делать раз в три часа) составляет 20 тыс. грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ПриватБнака Олег Серга. Отметим, в Украине, несмотря на военное вторжения России, финансовая система работает стабильно. Проблем с нехваткой налички ни в банкоматах, ни в терминалах, нет. Также деньги можно снять на кассе практически любого супермаркета.

Какие лимиты действуют:

  • клиенты любого банка могут за сутки снять в банкомате "Привата" до 100 тыс. грн;

  • лимит на одноразовую операцию составляет 20 тыс. грн (раз в три часа) с картой ПриватБанка;

  • с картой другого банка за раз можно снять в банкомате 10 тыс. грн;

  • в кассах отделений банка со счетов и карт ПриватБанка можно получить наличными до 100 тыс грн.

  • получить наличные в сумме до 6 тыс. грн можно через POS-терминалы ПриватБанка на кассах 21 национальных и региональных торговых сетей.

Напомним, Национальный банк Польши работает над тем, чтобы обязать коммерческие банки покупать украинскую гривню. Это позволит беженцам из Украины легко обменивать валюту и пользоваться своими деньгами.

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