ВОЙНА В Украине Путинский режим готовит провокации и теракты в РФ, чтобы подставить украинцев – центр при СНБО

2022-03-13 14:30

Российские спецслужбы планируют спецоперацию по дискредитации украинцев, проживающих в Российской Федерации.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram

Детали: По данным ЦПД, для консолидации российского общества вокруг поддержки войны с Украиной спецслужбы РФ планируют проведение операции, направленной на дискредитацию проживающих в России украинцев.

В частности, в рамках спецоперации планируется:

распространение призывов к украинцам, живущим в РФ, по возглавлению протестного движения по свержению режима Путина. К провозглашению призывов будут привлекаться лидеры общественного мнения с якобы проукраинской позицией, которые находятся за пределами России.

предоставление протестам, связанным с резким ухудшением условий жизни россиян, этнической "украинской" окраски.

реализация серии провокаций насильственного (террористического) характера, которые будут "организовываться" этническими украинцами.

усиление пропагандистских мер с целью разъяснения гражданам РФ безальтернативности войны с Украиной и необходимости уничтожения украинцев.