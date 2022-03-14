В приложении "Дія" появилась еще одна важная функция во время войны: как она работает

В государственном приложении "Дия" появилась функция радио. Ее запустило Министерство цифровой трансформации.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала FEDOROV.
Теперь радио будет доступно, даже если в городе обычные радиостанции не работают. В реализации услуги помогла Национальная общественная телерадиокомпания.
В Минцифре объяснили, как пользоваться "Дия.Радио":
нужно зайти в "Дия" и нажать "Услуги"
выбрать "Дия.Радио".
В ведомстве подчеркнули, что работают 24/7 для того, чтобы у украинцев был доступ к проверенной информации.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в приложении "Дия" начнут регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе украинцев в результате начавшейся Россией захватнической войны против Украины. Государство возместит ущерб пострадавшим.