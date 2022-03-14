ВОЙНА В Украине Кулеба подсчитал количество санкций против России

2022-03-14 18:00

С 2014 года против России ввели 6366 санкций, половину из них - с начала нападения РФ на Украину 24 февраля.

С начала войны против Украины международное сообщество ввело против России 3612 ограничительных мер, сообщил в понедельник, 14 марта, глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Россия опередила Иран и Северную Корею и превратилась в подсанкционного лидера. Россия стала мировым изгнанником, токсичной страной, от которой отворачивается мир", – заявил министр.



Он отметил, что в целом с 2014 года против России ввели 6366 санкций.



Кулеба также заявил, что украинские дипломаты продолжают работать над тем, чтобы против РФ продолжали вводить новые санкции. В частности, ведется работа по закрытию рынка криптовалют для РФ, а Германию убеждают отказаться от энергопоставок из РФ.



"Пока под авиабомбами гибнут украинские дети - санкций недостаточно", - сказал министр.



Глава МИД сообщил, что есть список санкций, которые готовятся к введению. Так, в четвертом раунде санкций ЕС предусмотрены ограничения против физ- и юрлиц, а также крупных компаний с акцентом на военно-промышленный комплекс РФ.



В Украине рассчитывают, что вскоре в мире будет введен запрет для судов из РФ посещать порты, а также все банки страны агрессора будут отключены от системы SWIFT.



Кроме того, Кулеба призвал бойкотировать компании, которые не прекращают свою деятельность в РФ.



"По состоянию на сегодняшнее утро 209 компаний полностью вышли с рынка РФ и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. 378 - ограничили работу частично. Мы этим не довольны. Мы знаем эти компании, знаем их маневры, будем дожимать... Есть ряд крупных компаний, которые не ушли из России", - отметил министр.