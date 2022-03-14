ВОЙНА В Украине Оккупанты хотят подрывать мины прямо под энергоблоком ЗАЭС – Энергоатом

2022-03-14 19:00

Российские военные, захватившие Запорожскую АЭС, намерены утилизировать неразорвавшиеся на атомной электростанции мины прямо возле энергоблока №1.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "В ближайшее время захватившие Запорожскую АЭС оккупанты планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Иными словами, сумасшедшие решисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции".

Что было раньше: 12 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

11 марта на ЗАЭС привезли гражданских россиян. 12 марта стало известно, что их 11 человек и все они работники "Росатома".

"Росатом" заявил, что захваченная россиянами Запорожская АЭС не находится под его контролем.