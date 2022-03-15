ВОЙНА В Украине Лишенные еды и топлива российские фашисты беспощадно грабят украинские поселки

2022-03-15 08:25

Российские фашисты беспощадно грабят все временно оккупированные поселки. Как оказалось, командование просто перестало поставлять им продукты и товары первой необходимости.

Те единичные конвои с едой и топливом, которые рашисты пытались перебросить к передовой, были уничтожены силами терробороны. Потому деморализованные орки остались еще и без пропитания.

Подразделения российских войск получили указание перейти на «самообеспечение». То есть отбирать всё необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки, - ГУР МО