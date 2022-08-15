ВОЙНА В Украине Разведка Великобритании вычислила новую цель оккупантов в Украине

2022-08-15 08:25

На прошлой неделе приоритетом эрефии была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Однако на Донбассе поддерживаемые орками силы, в основном террористы "банановых республик", продолжают предпринимать попытки атак к северу от Донецка. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Особо упорные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Урегулирование, вероятно, остается спорным. Район находится на передовой линии контроля Донбасса от 2014 года", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что новой целью рашистских оккупантов является захват трассы M04, основного подхода к Донецку из Западной Украины.

Ранее в британской разведке говорили, что нарастающие атаки орков в районе Северска могут свидетельствовать о попытке оркостана отвлечь внимание Украины от юга, где украинские Войска проводят эффективные контратаки.

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Разведка Великобритании вычислила новую цель оккупантов в Украине 2022-08-15 08:25