ВОЙНА В Украине Враги начали бить по селхозтехнике - но сами станут удобрением для украинских полей

2022-03-15 15:39

Русские фашисты не раз уже получили по морде от ВСУ. Тысячи орков путина уже стали удобрением для украинских черноземов или по частям отправились домой в мешках для трупов.

Осознав свою беспомощность перед сильной украинской армией, они теперь прицельно бьют по сельскохозяйственной технике и подрывают продовольственную безопасность в Украине и мире.

Систематические примеры таких действий зафиксированы в Броварском районе (Киевская обл.), Прилуцком, Нежинском, Новгород-Сиверском районах (Черниговская обл.) и в раде районов Херсонской и Харьковской областей, - сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины