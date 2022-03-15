ВОЙНА В Украине В течение 10 дней Россия прекратит активную войну - ресурсов уже нет

2022-03-15 09:17

В течение 10 дней Россия прекратит активную войну. 

Об этом заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, который ранее командовал сухопутными силами США в Европе.

Он считает, что для ведения войны на истощение России не хватает трёх вещей: времени, людских ресурсов и боеприпасов. 

«Приблизительно за 10 дней — это моя оценка — и при условии, что мы, Запад не только продолжим, но и увеличим помощь для украинских сил, чтобы они уничтожали российскую артиллерию, армию и отражали ракетные удары, через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне», - Бен Ходжес

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ВОЙНА В Украине

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В течение 10 дней Россия прекратит активную войну - ресурсов уже нет 2022-03-15 09:17