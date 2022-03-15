ВОЙНА В Украине Россия на пороге поражения: американский генерал назвал сроки завершения войны в Украине

2022-03-15 22:00

Сейчас России не хватает трех ключевых вещей, потому за 10 дней у агрессора иссякнут возможности вести активные боевые действия в Украине.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес в эфире американского канала MSNBC.

По мнению американского генерала, сейчас агрессор перешел к войне на истощение, сбрасывая бомбы на мирные украинские города, убивая мирных жителей страны на дорогах.

Сейчас России не хватает трех главных вещей - времени, личного состава и боеприпасов.

По мнению Годжеса, приблизительно через десять дней враг больше не сможет вести активную войну на территории Украины. Но это при условии, что западные страны не только продолжат, но и усилит поставки для украинской армии, чтобы военные уничтожали артиллерию и армию РФ, отражали ракетные удары. В этом случает уже через десять дней оккупанты РФ пройдут точку невозврата и не смогут продолжать свою открытую войну.

"На самом деле, отчасти здесь каждый действует наперегонки, то есть украинцам нужно суметь выстоять до момента, когда у России закончатся возможности", - высказал мнение американский генерал.

Если армия РФ не сможет достичь запланированных целей в промежутке следующих десяти дней, то, по мнению военного, какие-либо дальнейшие действия станут очень убыточными и это будет значит фактическое поражение России.