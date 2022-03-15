ВОЙНА В Украине В ЕС заговорили о том, что одних санкций недостаточно, Украине нужны поставки оружия

2022-03-15 19:00

Там отметили, что санкции, введенные против РФ, действуют, но это не значит, что завтра они изменят ход войны.

Экономические санкции, введенные Евросоюзом имеют влияние, но их недостаточное, чтобы остановить войну России против Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает Politico.

"Российская экономика сильно пострадала, уровень торговли явно снижен. Санкции действуют, но это не значит, что, к сожалению, завтра они изменят ход войны", – сказал он.

"Мы будем давить, мы останемся едиными, но, к сожалению, мы также должны поддерживать украинский народ, поставлять оружие для защиты, потому что самих санкций недостаточно, чтобы изменить ход войны", - заявил Джентилони.

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России. Как говорится на сайте Еврокомиссии, новые ограничения предусматривают: