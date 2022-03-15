ВОЙНА В Украине В ЕС заговорили о том, что одних санкций недостаточно, Украине нужны поставки оружия

2022-03-15 19:00

 

Там отметили, что санкции, введенные против РФ, действуют, но это не значит, что завтра они изменят ход войны.

Экономические санкции, введенные Евросоюзом имеют влияние, но их недостаточное, чтобы остановить войну России против Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает Politico.

"Российская экономика сильно пострадала, уровень торговли явно снижен. Санкции действуют, но это не значит, что, к сожалению, завтра они изменят ход войны", – сказал он.

"Мы будем давить, мы останемся едиными, но, к сожалению, мы также должны поддерживать украинский народ, поставлять оружие для защиты, потому что самих санкций недостаточно, чтобы изменить ход войны", - заявил Джентилони.

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России. Как говорится на сайте Еврокомиссии, новые ограничения предусматривают:

  • запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями в различных секторах, входящих в военно-промышленный комплекс;
  •  запрет импорта стальных изделий, что приведет к потере Россией около 3,3 млрд евро как экспортные доходы. В связи с этим будут увеличены квоты для других стран;
  • -запрет новых инвестиций в российский энергетический сектор, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов в ЕС;
  • -запрет экспорта предметов роскоши, в том числе автомобили и ювелирные изделия;
  •  запрет рейтинговым агентствам Европы предоставлять услуги России и российским компаниям.
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