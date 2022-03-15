ВОЙНА В Украине Обсуждается будущее соглашение: стали известны новые детали переговоров Украины и РФ

2022-03-15 23:00

Переговоры делегаций Украины и России показывают некоторый прогресс. Они стали более конструктивными, а стороны обсуждают будущее соглашение.

Об этом во вторник, 15 марта, в ходе телевизионного марафона сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Как сказал он, представители Москвы уже начали слышать украинскую позицию, чего не было на предыдущих встречах.

"В первых раундах Россия не была готова услышать нашу позицию, ставила ультиматумы: что Украина должна сдаться, сложить оружие, что наш президент подпишет капитуляцию. Сейчас так, что Россия говорит немного другим тоном", – заявил Жовква.

Конкретные изменения в риторике россиян представитель ОП не назвал. Он заявил, что украинская делегация "умеренно оптимистична" касательно результатов таких встреч.

"Большой прорыв в этих переговорах будет достигнут при участии глав государств", – подчеркнул Жовква.

Напомним, 15 марта Украина и РФ продолжили переговоры в рамках четвертого раунда о прекращении войны. Диалог в виде видеоконференции начался днем ранее, после была объявлена техническая пауза.

В Офисе президента рассказывали, что на этом этапе речь идет о трех пунктах: вопросах общего регулирования, прекращения огня, вывода войск с территории Украины.