ВОЙНА В Украине "Приезжают мертвяки": СБУ перехватила еще один разговор оккупантов

2022-03-16 10:45

Оккупант пожаловался, как ВСУ мощно обстреливает их колонны.

Опубликована запись очередного разговора российских оккупантов, в ходе которого один из них жалуется на серьезные потери среди личного состава.

Запись обнародовала СБУ.

"Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори", – пожаловался оккупант.