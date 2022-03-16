ВОЙНА В Украине "Приезжают мертвяки": СБУ перехватила еще один разговор оккупантов

2022-03-16 10:45

 

Оккупант пожаловался, как ВСУ мощно обстреливает их колонны.

Опубликована запись очередного разговора российских оккупантов, в ходе которого один из них жалуется на серьезные потери среди личного состава.

Запись обнародовала СБУ.

"Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори", – пожаловался оккупант.

subscriber subscriber

Еще по теме

На один украинский танк - сто танков оккупантов: Зеленский просит Запад усилить помощь

2022-03-15 20:00

Желать смерти врагу и убивать русских оккупантов не грех - глава ПЦУ Епифаний

2022-03-14 16:30

Колонна российских оккупантов заехала в Скадовск - мэр

2022-03-13 22:30

Не могут победить военными методами: СБУ предупредила о новой подлости оккупантов

2022-03-13 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Приезжают мертвяки": СБУ перехватила еще один разговор оккупантов

2022-03-16 10:45

документ Киев начал национализации всех российских вагонов, которые находятся в Украине

2022-03-16 10:29

Здесь нет бандеровцев, только горы наших трупов, - пленный российский срочник обратился к матерям

2022-03-16 09:31

В течение 10 дней Россия прекратит активную войну - ресурсов уже нет

2022-03-16 09:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Приезжают мертвяки": СБУ перехватила еще один разговор оккупантов 2022-03-16 10:45
документ Киев начал национализации всех российских вагонов, которые находятся в Украине 2022-03-16 10:29
Здесь нет бандеровцев, только горы наших трупов, - пленный российский срочник обратился к матерям 2022-03-16 09:31
В течение 10 дней Россия прекратит активную войну - ресурсов уже нет 2022-03-16 09:00