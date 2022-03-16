"Приезжают мертвяки": СБУ перехватила еще один разговор оккупантов

Оккупант пожаловался, как ВСУ мощно обстреливает их колонны.
Опубликована запись очередного разговора российских оккупантов, в ходе которого один из них жалуется на серьезные потери среди личного состава.
Запись обнародовала СБУ.
"Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори", – пожаловался оккупант.