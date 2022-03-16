ВОЙНА В Украине В день возможного дефолта в России курс доллара пробил новое дно

2022-03-16 11:45

 

В среду, 16 марта, в РФ могут объявить дефолт. Россияне должны выплатить проценты по долларовым облигациям на $117 млн, но правительство страны-агрессора решило долги в валюте не платить. На этом фоне курс доллара с самого утра "пробил" отметку в 236 рублей, а на черном рынке – перевалил за 300 рублей.

Об этом свидетельствуют данных обменников в РФ.

Две выплаты станут первыми с тех пор, как на РФ набросили санкционную удавку. Следовательно, эти выплаты станут для страны тестом на способность и желание выплачивать иностранные долги в ситуации, когда центробанк и финучреждения агрессора находятся под санкционным давлением.

Отмечается, что вместо валюты, в которой Россия брала долги, там захотели отправлять кредиторам рубли, которые могут напечатать сами. "Деревянные" при этом можно использовать для платежей только в РФ.

Напомним, из-за войны, развязанной в Украине, против РФ ввели жесткие санкции, из-за которых стране грозит тотальное обнищание.

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