ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили около 40% подразделений оккупантов, - Генштаб

2022-03-16 18:30

В Генеральном штабе ВСУ заявили о том, что украинские военные уничтожили до 40% подразделений российско-фашистских оккупантов, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины.

По данным Генштаба, враг пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников из числа граждан иностранных государств.

Кроме того, по имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.