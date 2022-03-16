ВОЙНА В Украине Для Украины зарезервировали $300 миллиардов российских денег, - Устенко

2022-03-16 19:00

Эти деньги ЦБ РФ, которые находятся на счетах за пределами агрессора

Советник президента Олег Устенко заявил о том, что для Украины уже зарезервированы $300 млрд средств Центробанка россии, находящихся на счетах за пределами россии.

"В предыдущем году мы с вами заработали почти 200 млрд долларов нашего валового внутреннего продукта – это 2,5 года жизни страны. Но есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, – это средства от Центрального банка россии, которые находятся на счетах за пределами россии и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут поступать от арестованного имущества российской так называемой элиты.., которое дальше будет продаваться на рынке", — сказал Устенко.

По его словам, схемы продаж уже разрабатываются.

"По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды... Например, если речь идет о футбольном клубе, известном в Англии, права на который арестованы, то можно его сейчас не продавать. Можно выпустить ценные бумаги, бонды — купить их, а потом продать этот клуб и вернуть средства бондами. Но средства от проданных бондов зайдут в фонд, который формируется для восстановления Украины", — отметил советник президента.