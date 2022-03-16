ВОЙНА В Украине видео Россия потратила свои ресурсы в Украине, попытки перебросить наемников пока не удаются, - Арестович

2022-03-16 19:30

 

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия потратила свои ресурсы в Украине. При этом попытки опрокинуть наемников пока не предпринимаются.

А украинские войска уже начали на ряде направлений проводить контрнаступления. Об этом он рассказал на брифинге в среду, 16 марта.

"Что касается общей ситуации вокруг Украины и наиболее горячих точек на линии фронта, то они не изменились в течение суток. И не имеют шансов на смену, потому что РФ потратила свои ресурсы, попытки перебросить наемников из Сирии и Ливии, куски своих подразделений с Дальнего востока пока им не удаются. То есть у них нет резервов, как по нашей оценке, так и по оценке ведущих западных специалистов", - отметил Арестович.

Он добавил, что основные усилия они хранят в зоне Операции Объединенных сил, но вчера понесли потери на направлении Изюм, и под Николаевом, где тоже несут потери.

В то же время советник главы ОПУ подчеркнул, что за вторник ВСУ провели небольшое "тактическое" контрнаступление. По врагу нанесли не менее 7 ракетно-артиллерийских ударов.

Кроме того, ВВС Украины сбили минимум 3 самолета и 1 вертолет ВКС РФ, а также несколько крылатых ракет.

Арестович также добавил, что 2/3 ракет, выпущенных оккупантами, попадает в гражданские объекты, и, по его словам, это делается сознательно.

subscriber subscriber

Еще по теме

Путин начал угрожать странам Запада из-за неудачной попытки захвата Украины, - Квин

2022-03-16 18:00

Здесь нет бандеровцев, только горы наших трупов, - пленный российский срочник обратился к матерям

2022-03-16 09:31

В течение 10 дней Россия прекратит активную войну - ресурсов уже нет

2022-03-16 09:00

Россия на пороге поражения: американский генерал назвал сроки завершения войны в Украине

2022-03-15 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Контрнаступление ВСУ на некоторых направлениях кардинально меняет диспозиции сторон, - Подоляк

2022-03-16 20:30

видео Россия потратила свои ресурсы в Украине, попытки перебросить наемников пока не удаются, - Арестович

2022-03-16 19:30

Для Украины зарезервировали $300 миллиардов российских денег, - Устенко

2022-03-16 19:00

ВСУ уничтожили около 40% подразделений оккупантов, - Генштаб

2022-03-16 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Контрнаступление ВСУ на некоторых направлениях кардинально меняет диспозиции сторон, - Подоляк 2022-03-16 20:30
видео Россия потратила свои ресурсы в Украине, попытки перебросить наемников пока не удаются, - Арестович 2022-03-16 19:30
Для Украины зарезервировали $300 миллиардов российских денег, - Устенко 2022-03-16 19:00
ВСУ уничтожили около 40% подразделений оккупантов, - Генштаб 2022-03-16 18:30