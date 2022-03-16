ВОЙНА В Украине видео Россия потратила свои ресурсы в Украине, попытки перебросить наемников пока не удаются, - Арестович

2022-03-16 19:30

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия потратила свои ресурсы в Украине. При этом попытки опрокинуть наемников пока не предпринимаются.

А украинские войска уже начали на ряде направлений проводить контрнаступления. Об этом он рассказал на брифинге в среду, 16 марта.

"Что касается общей ситуации вокруг Украины и наиболее горячих точек на линии фронта, то они не изменились в течение суток. И не имеют шансов на смену, потому что РФ потратила свои ресурсы, попытки перебросить наемников из Сирии и Ливии, куски своих подразделений с Дальнего востока пока им не удаются. То есть у них нет резервов, как по нашей оценке, так и по оценке ведущих западных специалистов", - отметил Арестович.

Он добавил, что основные усилия они хранят в зоне Операции Объединенных сил, но вчера понесли потери на направлении Изюм, и под Николаевом, где тоже несут потери.

В то же время советник главы ОПУ подчеркнул, что за вторник ВСУ провели небольшое "тактическое" контрнаступление. По врагу нанесли не менее 7 ракетно-артиллерийских ударов.

Кроме того, ВВС Украины сбили минимум 3 самолета и 1 вертолет ВКС РФ, а также несколько крылатых ракет.

Арестович также добавил, что 2/3 ракет, выпущенных оккупантами, попадает в гражданские объекты, и, по его словам, это делается сознательно.