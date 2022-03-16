ВОЙНА В Украине видео Зеленский выступил перед Конгрессом США и призвал предоставить Украине ПВО и самолеты

2022-03-16 16:00

В среду, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед Конгрессом США с сильной речью. Он призвал американских законодателей предоставить нашей стране военные самолеты и системы ПВО для более эффективной защиты украинского неба от российских оккупантов, что позволит спасти тысячи жизней мирных людей.

Выступление украинского лидера транслировалось в Youtube "Голос Америки. Українською". Он заявил, что горд приветствовать членов Конгресса из столицы Украины, которая испытывает ракетные и авиационные удары от российских войск, но не сдается.

"Как и десятки других городов и общин нашего государства, оказавшихся в условиях страшнейшей войны со времен Второй мировой войны", – добавил Зеленский.

По словам президента, сейчас решается судьба нашего государства и судьба народа. Решается, будут ли украинцы свободными и сохранят ли свою демократию.

"Россия атаковала не просто нашу землю и наши города. Она пошла в жестокое наступление против наших ценностей. Базовых ценностей. Бросила танки и самолеты против нашей свободы. Против нашего права жить свободно в своей стране, самостоятельно выбирая собственное будущее. Против нашего стремления к счастью. Против наших национальных мечт", – отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня стремится к тем вещам, которые для американцев привычны.

"Демократия, независимость, свобода и забота о каждом. Каждом, кто добросовестно работает. Кто честно живет. Кто уважает Закон. Мы, в Украине, хотим такого же для себя. Всего того, что для вас – привычная часть жизни", – подчеркнул. президент.

Он напомнил американцам об атаке воздушных и подводных сил японского флота на американские силы, находившиеся на военно-морской базе в Перл-Харборе. Тогда их небо тоже было черным и содрогалось от взрывов, как сегодня в нашей стране. Поэтому, по словам президента, нам нужно защитить небо.

"В своей величественной истории у вас есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас. Когда это нужно больше всего. Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 41-го года. Когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов. Вспомните 11 сентября. Страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы. Когда были атакованы невинные люди. Атакованы с воздуха. Так, как никто не ожидал. Так, как вы не могли это остановить", – напомнил Зеленский.

"Наше государство переживает это ежедневно! Каждую ночь! На протяжении уже трех недель! Разные украинские города... Одесса и Харьков, Чернигов и Сумы, Житомир и Львов, Мариуполь и Днепр. Россия превратила украинское небо в источник смерти. Для тысяч людей. Российские войска. уже выпустили по Украине почти тысячу ракет.Безчисленное количество авиабомб.Они используют дроны, чтобы прицельнее убивать.Это террор, которого Европа не видела.Не видела уже 80-т лет!И мы просим об ответе.Об ответе от мира. террор. Разве это большая просьба?" – подчеркнул украинский лидер.

Создать над Украиной бесполетную зону – это спасти людей. Гуманитарную бесполетную зону. Условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно и каждую ночь терроризировать наши мирные города – -300 и другие подобные системы. Вы знаете, насколько многое зависит на поле боя от способности применить авиацию. Мощную авиацию", – призвал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина благодарна Соединенным Штатам за чрезвычайно весомую поддержку, за все, что государство и народ уже сделали для нашей свободы.

"За оружие и амуницию, за обучение и финансы, за лидерство в свободном мире, которое помогает давить на агрессора экономически. Я благодарен президенту Байдену за личную вовлеченность, за искреннюю преданность защите Украины и демократии повсюду в мире. Я благодарен вам за резолюцию, которая признает всех, кто совершает преступления против Украинского народа, военными преступниками, однако сейчас в самое черное время для нашего государства, для всей Европы, я призываю вас к большему!" – сказал Зеленский.

Он предложил законотворцам США несколько новых шагов по противодействию России, чтобы остановить агрессию.

"Новые пакеты санкций нужны еженедельно. Пока российская военная машина не остановится.

Необходимые ограничения для всех на ком держится этот несправедливый режим. Мы предлагаем Соединенным Штатам внести в санкционные списки всех политических лиц Российской Федерации, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с ответственными за агрессию против Украины. От депутатов Госдумы – до последнего чиновника, которому не хватает морали, чтобы порвать с государственным террором. Все американские компании должны выйти из России. Покинуть этот рынок, залитый нашей кровью", – призвал президент.

"Мы предлагаем создать Союз ответственных стран, которые будут иметь силу и сознание останавливать агрессию, чтобы сохранить мир и спасать жизнь. Помочь тем, кто переживает природные бедствия и другие. Мир должен делать это скорее, чтобы предотвращать новые жертвы. Если бы такой Альянс существовал, мы бы могли помогать всем страдающим".

Зеленский показал американскому Конгрессу трогательное видео о том, какими были украинские города до войны, и сколько горя принес украине "русский мир" сейчас.

Он подытожил, что сегодня недостаточно быть лидером НАТО, сегодня нужно быть лидером мира, поскольку "сильный – означает храбрый и готовый бороться".

"Я обращаюсь к президенту США Джо Байдену. Вы являетесь лидером страны. Я считаю, что быть лидером мира, значит быть лидером мира! Слава Украине!" – подытожил Зеленский под аплодисменты представителей Конгресса.

Это уже не первое обращение Зеленского к Конгрессу, недавно стороны пообщались на закрытой Zoom-конференции. Эта ветвь американских властей является одной из наиболее мотивированных и проактивных по отношению к Украине. И если вопрос закрытого неба можно считать бесперспективным, отметил лидер республиканцев Митч Макконнел, потому что американские солдаты будут биться только за территорию НАТО, то вот поставки МИГов и систем ПВО не сняты с повестки дня, о чем Зеленский и попросил в своем выступлении. Макконелл говорит, не встречал в сенате никого, кто был бы против. При этом инертность администрации Байдена вызывает у них недовольство, пишет CNN.

"К сожалению, администрация продолжает медлить. Даже когда они делают правильные вещи, делают это слишком поздно. Администрация должна уяснить, надо всеми силами помогать украинцам. И мы должны сделать это прямо сейчас, не только мы, но и наши союзники по НАТО, которые, кажется, стремятся помочь украинцам гораздо больше, чем эта администрация", – заявил Макконел.

При этом, США предоставляют мощную военную поддержку Украине. В частности, 10 марта Сенат США одобрил пакет военной и гуманитарной помощи Украине и ее европейским союзникам на 13,6 млрд долл. А 12 марта президент США Джо Байден уполномочил Госдепартамент предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере до $200 млн. Средства пойдут на приобретение оружия, а также другие военные нужды.