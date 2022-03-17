ВОЙНА В Украине Вторжение РФ в Украину застопорилось на всех фронтах, - Минобороны Британии

2022-03-17 13:45

 

Российские войска несут большие потери, заявили в британском Минобороны

В Министерстве обороны Великобритании заявили о том, что российское вторжение в Украину "значительно застопорилось на всех фронтах".

Согласно последнему обзору Минобороны Британии, российские войска достигли "минимального прогресса" на суше, на море и в воздухе за последние дни.

Они "продолжают нести большие потери", а вторжение "в основном застопорилось на всех фронтах".

В то же время украинскую оборону квалифицировали как "стойкую и хорошо скоординированную" и заявили, что подавляющее большинство территории остается в руках Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

Госдеп США раскрыл очередную подлую уловку Москвы

2022-03-17 15:36

Ущерб Украины от войны уже превысил 500 млрд долларов - РФ будет выплачивать десятки лет

2022-03-17 11:28

Украинские десантники мощно дали по морде 37-й мотострелковой бригаде РФ

2022-03-17 09:29

Важно! Как сообщить ВСУ об увиденной технике врага

2022-03-17 08:25

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Лукашенко грозит Украине участием Беларуси в войне

2022-03-17 16:30

видео Оккупанты ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги и попасть в госпиталь, - СБУ

2022-03-17 16:00

фото Появились первые спутниковые снимки острова Змеиный и того самого военного корабля, который пошёл на х#й

2022-03-17 14:29

Вторжение РФ в Украину застопорилось на всех фронтах, - Минобороны Британии

2022-03-17 13:45
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Лукашенко грозит Украине участием Беларуси в войне 2022-03-17 16:30
видео Оккупанты ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги и попасть в госпиталь, - СБУ 2022-03-17 16:00
фото Появились первые спутниковые снимки острова Змеиный и того самого военного корабля, который пошёл на х#й 2022-03-17 14:29
Вторжение РФ в Украину застопорилось на всех фронтах, - Минобороны Британии 2022-03-17 13:45