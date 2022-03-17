ВОЙНА В Украине Вторжение РФ в Украину застопорилось на всех фронтах, - Минобороны Британии

2022-03-17 13:45

Российские войска несут большие потери, заявили в британском Минобороны

В Министерстве обороны Великобритании заявили о том, что российское вторжение в Украину "значительно застопорилось на всех фронтах".

Согласно последнему обзору Минобороны Британии, российские войска достигли "минимального прогресса" на суше, на море и в воздухе за последние дни.

Они "продолжают нести большие потери", а вторжение "в основном застопорилось на всех фронтах".

В то же время украинскую оборону квалифицировали как "стойкую и хорошо скоординированную" и заявили, что подавляющее большинство территории остается в руках Украины.