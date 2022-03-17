ВОЙНА В Украине РФ применила в Украине 97 тактических групп - Арестович

2022-03-17 17:00

Арестович отметил, что в течение суток существенных изменений в позициях противника и ВСУ не произошло.

РФ применила в Украине 97 тактических групп, из которых 15 были уничтожены полностью, еще 18 потеряли боеспособность. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга 17 марта.

"Мы видим существенное истощение врага. Россия применила 97 тактических групп. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны, 10 остаются такими, какие они еще могут перебрасывать", - сказал он.

Арестович отметил, что в течение суток существенных изменений в позициях противника и ВСУ не произошло. Оккупанты пытаются оцепить украинские войска в зоне ООС со стороны Изюма и отсечь Мариуполь.

По его словам, в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове противник ведет тактические действия по улучшению своих позиций.

Кроме того, военные РФ сознательно бомбят жилые кварталы.

"В среднем одну из четырех ракет сбивает наше ПВО, одна попадает в цель оккупанта, одна попадает в гражданские кварталы. Глядя на статистку попаданий, мы понимаем, что Сумы, Харьков, Чернигов враг бомбил специально, зная, что цель – жилые кварталы. Что касается Киева, пока этого не наблюдается. Скорее всего, в случае со столицей, это неправильная наводка. В западной части Украины враг бил прицельно по жилым кварталам", - заявил советник главы ОП.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев на оккупированных территориях к "тотальной рельсовой войне" против России.