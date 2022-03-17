ВОЙНА В Украине Подоляк назвал ключевые аспекты мирного соглашения с РФ и рассказал, как урегулируют вывод российских войск

2022-03-17 18:30

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ключевыми аспектами мирного соглашения между Украиной и РФ станет немедленное прекращение огня и немедленное выведение российских войск из нашей страны. Параллельно с этим страны прорабатывают систему гарантий безопасности, чтобы предотвратить в будущем агрессию со стороны России.

Кроме того, сейчас может быть разработана совершенно новая база для создания системы безопасности в Европе. Об этом Подоляк рассказал в интервью польскому изданию Wiadomosci.

Подоляк подчеркнул, что необходимо создать новый альянс, который позволит сдерживать в будущем агрессивные намерения Москвы.

"Мы хотим завершить эту войну, построив новый альянс, который будет достаточно силен, чтобы остановить Россию, если она захочет снова на кого-нибудь напасть. Россия, если она хочет мира, должна это принять", – говорит Подоляк.

В первую очередь сейчас ведутся переговоры о немедленном прекращении огня и вывода российских войск из Украины. Но в то же время разрабатывается механизм, позволяющий гарантировать безопасность Украины в будущем.

"Немедленное прекращение огня и немедленное выведение российских войск из территорий Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак. Однако переговоры – это масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина. Принимают участие также и наши партнеры, в том числе Польша. Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, гарантирующий нашу безопасность в будущем", – отметил советник главы ОП.

При этом Подоляк говорит, что переговорный процесс Украины с РФ может занять до полутора недель. Именно в этот период страны намерены приблизиться к заключению мирного соглашения. Однако он отметил, что перемирие позволит лишь завершить острую фазу войны.

"Подписание мирного договора может только завершить острую фазу конфликта и позволит нам перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны. Но я сомневаюсь, что война для украинцев на этом закончится. Не после всего, что мы пережили. Понятно также, что у России нет никаких шансов доказать где угодно, что кроме нее еще кто-то виноват в этой масштабной катастрофе", – отметил Подоляк.

Он уверен, что у России не останется другого выбора, кроме как начать немедленное отступление своих вооруженных сил. После подписания соглашения Венская конвенция вступит в силу для обеих сторон. Так что любые попытки российских солдат задержаться на украинских землях будут юридически безосновательны.

"Чтобы уберечься от подобных ситуаций, хотим подробно прописать в соглашении конкретный план выхода русских войск. Юридически это выверить. И получить поддержку наших партнеров. Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасности Украины в будущем. Это будет документ, подробно описывающий порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России. Это инновационная формула, автором которой является президент Владимир Зеленский и которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе", – резюмировал Подоляк.