ВОЙНА В Украине Раненые оккупанты без перерыва поступают в больницы Беларуси "без рук, ног, ушей, глаз", - DW

2022-03-17 20:00

Поток грузов-200 и грузов-300 нескончаемый, больницы заполнены

С начала войны России против Украины раненых российских военных доставляют в больницы Мозыря и Гомеля, также полевой госпиталь развернули в Наровле.

По информации одного из собеседников DW, много раненых поступает в Мозырь. Часто - "без рук, ног, ушей, глаз".

Некоторых военных привозят из медсанбатов с нарушением сроков эвакуации, уже с гангренами: "Если бы солдат доставляли вовремя, конечности можно было бы спасти".

Источники DW рассказывают, что некоторые из пациентов, поступавших к ним, провели без еды до пяти суток, дезориентированы, не представляют, где находятся, просят позвонить родителям. "Есть пациенты 2003 года рождения, из бедных регионов России. По сути, дети", - говорит один из собеседников.

Еще один источник - напрямую с медициной он не связан, но хорошо знаком с ситуацией - подтвердил, что в одной из больниц Гомельской области "операционные работают нон-стоп", только за ночь могут быть прооперированы до 50 человек. Среди них - и местные жители с "гражданскими" заболеваниями, и российские военные. Одна из частых хирургических манипуляций - ампутация конечностей. "Больница заполнена", - рассказывает собеседник и просит скрыть данные о местоположении клиники.

Несколько источников сообщают, что в Беларусь привозят не только раненых, но и убитых солдат. Но оценить масштаб, о каком количестве погибших идет речь, ни у одного из собеседников возможности нет.

Многие врачи, с которыми связывалась DW, отказались говорить на тему оказания медицинской помощи российским военным. По словам двух собеседников, с них взяли подписку о неразглашении информации.

В Фонде медицинской солидарности отмечают, что в данный момент больницы в Гомеле и Мозыре стали "практически режимными объектами". "Все очень жестко контролируется, прямо в больницах дежурят сотрудники КГБ или ФСБ, все здания под охраной, - заявляют в фонде. - Из больниц убрали многих врачей, которые теоретически могли бы что-то рассказать. Вместо них привезли работать россиян".

В фонде рассказывают, что в первую неделю войны им изредка поступали данные о числе раненых или характере их травм. После этого начались проверки и увольнения. "Теперь многие врачи и персонал боятся поднять головы, ни с кем не общаются", - говорят в Фонде медицинской солидарности.

"В принципе, поток грузов-200 и грузов-300 нескончаемый, больницы заполнены, всех, кого могут, грузят в поезда и отправляют в Россию", - добавляет представитель фонда.

DW не известно о том, чтобы врачей из Минска, в том числе из военного госпиталя, отправляли в командировки в Гомель, Мозырь или Наровлю. Те гражданские врачи, с которыми мы связались, к такой перспективе относятся категорично: "Никуда не поеду. А если предложат, отправлю на три буквы. Есть целый военно-медицинский факультет, который готовит военных врачей. Пусть их привлекают".

Министерство здравоохранения Беларуси ни разу не комментировало факты оказания медицинской помощи российским военным. В телеграм-канале Минздрава дважды появлялись перепосты из госСМИ. 3 марта было опубликовано сообщение с опровержением информации, что Могилевская областная больница якобы переводится в режим госпиталя. 12 марта Минздрав поделился постом ATN News, в телесюжете сотрудники госТВ рассказывают о ситуации на белорусско-украинской границе, где нет "трупов, танков и вооруженных чеченцев", о чем якобы сообщали западные СМИ.