Фото-видео видео Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам: Мир не просто так отвернулся от вас, задумайтесь, услыште правду

2022-03-18 20:34

Звезда Голливуда, кумир целой эпохи, государственный и политический деятель Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам, чтобы рассказать правду о войне в Украине. Видеообращение с названием A message to the Russian people (Послание российскому народу) он опубликовал 17 марта.

"Я надеюсь, что вы позволите мне сказать вам правду о войне в Украине и о том, что там происходит. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве… Я все понимаю. Но я надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю", - сказал Шварценеггер.

По его словам, есть моменты, когда нельзя молчать.

"Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина - страна с президентом еврейского происхождения… у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты", - отметил голливудская звезда.

Он заявил, что Украина не начинала эту войну. Ее начали в Кремле.

"На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало к немедленному выводу российских войск... Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине", - отметил актер.

По его словам, российские власти не говорят своим гражданам о последствиях этой войны для страны, не сообщают о тысячах убитых российских солдат.

"Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это — пропаганда и дезинформация… А президенту Путину я скажу: вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну", - заявил Шварценеггер.