ВОЙНА В Украине Суммарные потери войск рф в Украине превысили 56,5 тысячи человек

2022-03-18 16:00

По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 18.03.2022 составили около 42 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) превысили 14,5 тыс человек.

Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 56,5 тысячи человек.

В настоящее время наблюдается сосредоточение раненных российских оккупантов в основном в полевых госпиталях Беларуси и России. В лечебные учреждения отправляют только тяжело раненных, требующих особого ухода, либо высококвалифицированного хирургического вмешательства, которое невозможно осуществить в полевых условиях.

Это обусловлено тем, что российское командование старается минимизировать утечку информации из лечебных учреждений РБ и РФ, относительно реальной картины потерь.

В этой связи формирование полной картины имеющихся место быть санитарных потерь осложняется. С другой стороны, имея в наличие информацию из Л/У, можно относительно оценивать и ситуацию в полевых госпиталях.