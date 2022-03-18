ВОЙНА В Украине В ОП назвали сроки окончания активной фазы войны

2022-03-18 17:00

Арестович отметил, что в апреле киевляне, которые эвакуировались из города, смогут вернуться в Киев.

Активная фаза войны закончится через две-три недели. И в апреле киевляне, которые эвакуировались из города, смогут вернуться в Киев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, активная фаза почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом.

"Даже если они (россияне - ред.) где-то нашкребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно, все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на 10 дней еще продлится. Я думаю, что середина апреля, конец апреля – уехавшие киевляне смогут возвращаться домой", - сказал Арестович.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев на оккупированных территориях к "тотальной рельсовой войне" против России.