ВОЙНА В Украине РФ: Сблизили позиции на переговорах с Украиной

2022-03-18 20:00


Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной

В ходе переговоров удалось сблизить позиции по темам нейтрального статуса Украины и ее невступление в НАТО.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной о прекращении войны Владимир Мединский в пятницу, 18 марта, заявил о сближении позиций сторон.

По его словам, максимально сблизить позиции удалось по темам нейтрального статуса Украины и ее невступление в НАТО.

Другим достижением является то, что Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины.

"Что касается демилитаризации, я бы сказал, 5В РФ на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон", - сказал Мединский.

При этом он добавил, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины.

"Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", - уточнил дипломат.

Говоря о "денацификации" Мединский заявил: "Ситуация довольно странная, потому что украинские коллеги считают, что в Украине нет никаких нацистских образований".

Также он добавил, что прежде чем говорить о встрече президентов РФ и Украины, нужен текст договора.

Ранее в Офисе президента заявили, что сейчас разрабатывается документ, который смогли бы подписать президенты обеих стран для завершения войны.

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