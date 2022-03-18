ВОЙНА В Украине РФ: Сблизили позиции на переговорах с Украиной

2022-03-18 20:00



Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной

В ходе переговоров удалось сблизить позиции по темам нейтрального статуса Украины и ее невступление в НАТО.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной о прекращении войны Владимир Мединский в пятницу, 18 марта, заявил о сближении позиций сторон.

По его словам, максимально сблизить позиции удалось по темам нейтрального статуса Украины и ее невступление в НАТО.



Другим достижением является то, что Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины.



"Что касается демилитаризации, я бы сказал, 5В РФ на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон", - сказал Мединский.



При этом он добавил, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины.



"Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", - уточнил дипломат.



Говоря о "денацификации" Мединский заявил: "Ситуация довольно странная, потому что украинские коллеги считают, что в Украине нет никаких нацистских образований".



Также он добавил, что прежде чем говорить о встрече президентов РФ и Украины, нужен текст договора.



Ранее в Офисе президента заявили, что сейчас разрабатывается документ, который смогли бы подписать президенты обеих стран для завершения войны.