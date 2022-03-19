ВОЙНА В Украине видео Зеленский рассказал об освобождении Киевской области от оккупантов

2022-03-19 07:00

ВСУ выбили врагов из десятков населенных пунктов региона В Киевской области Вооруженные Силы Украины освободили от российских захватчиков более 30 населенных пунктов. Об этом во время видеообращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Оккупанты не перестают сжигать свое богатство в войне против Украины. Я уверен, что, атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет, и вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы", — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что цена войны против Украины будет очень болезненной для России, и "они это почувствуют даже несмотря на опиум для народа от телевизионных пропагандистов".

"Российские войска продолжили подлые обстрелы наших мирных городов и наших громад – Львов, Киев и область, Житомирская, Сумская области, Харьков и область, Черниговская область, города Донбасса: Северодонецк, Краматорск, наш Мариуполь. Ракетные удары, авиабомбы, "Грады". Настолько, насколько можем, сбиваем российские ракеты, уничтожаем их самолеты, вертолеты", — сказал Президент.

Обороной Киева руководят опытные военные, поэтому российские оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отступить от столицы, отметил Зеленский. Он наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. "С начала полномасштабного российского вторжения он руководит обороной Киева. Благодаря его профессиональным и мужественным действиям враг понес значительные потери, был отогнан от столицы. За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом", — прокомментировал достижения Сырского Президент Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины разрушили планы врага по быстрому захвату Киева. На подступах к столице враг остановлен в 70 километрах. Полоса внешнего кольца обороны Киева делает невозможным ведение вражеского огня, кроме ракет, по столице.