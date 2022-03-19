ВОЙНА В Украине Около 14 400 военных и 95 самолетов: Генштаб назвал российские потери

2022-03-19 11:00

 

По состоянию на 19 марта в ходе боевых действий в Украине российские войска потеряли около 14 400 человек личного состава. Также подтверждено уничтожение 95 самолетов.

Об этом сообщает Генеральнsq штаб ВСУ.

Ориентировочные боевые потери противника на 19 марта:

  • личный состав - около 14 400 человек
  • танки - 466
  • боевые бронированные машины - 1 470
  • артиллерийские системы - 213
  • РСЗО - 72
  • средства ПВО - 44
  • самолеты - 95
  • вертолеты - 115
  • автомобильная техника - 914
  • корабли/катера - 3 ед
  • цистерны с ГСМ - 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17
  • специальная техника - ​​11

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что согласно Женевской конвенции, в Украине уже работают лагеря для военнопленных.

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