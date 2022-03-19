ВОЙНА В Украине Позиция Москвы стала более адекватной: у Зеленского раскрыли детали переговоров

2022-03-19 12:00

 

Украинская и российская сторона ведут между собой переговоры, которые могут затянуться еще на несколько недель из-за войны. Однако позиция Москвы прекращает быть крайне безумной.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он информировал, что главные вопросы во время переговоров включают в себя гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и "политическое решение спорных территорий".

"Этот процесс может затянуться, учитывая количество взаимоисключающих позиций. Есть некоторые уступки, на которые мы точно не пойдем. Мы не можем отдать ни одну территорию", - заявил Подоляк.

Напомним, что сейчас продолжаются 24 сутки полномасштабного вторжения страны-террориста России на территорию суверенной и независимой Украины. Наше государство имеет четкие позиции на переговорах и не собирается уступать агрессору, который к тому же несет непоправимые потери в этой бесперспективной войне.

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