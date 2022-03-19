ВОЙНА В Украине Пропускную способность электросетей между ЕС и Украиной можно увеличить до 5 ГВт, - Галущенко

2022-03-19 17:00

 

После синхронизации с ENTSO-E можно увеличить пропускную способность сетей между Европой и Украиной до 5 ГВт. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что синхронизация позволит значительно повысить надежность работы украинской энергосистемы и обеспечить безопасность поставок электроэнергии потребителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Есть еще ряд технологических инициатив, которые позволят увеличить пропускную способность наших энергосетей, фактическую пропускную способность между ОЭС Украины и странами ENTSO-E до 4 и даже 5 ГВт. Это больше, чем предыдущий переток между ОЭС Украины и РФ, он составлял около 3 ГВт", - сказал он.

По его словам, теперь Украина является частью большого энергетического пространства.

"Мы составляем общее энергетическое пространство с ЕС, общий "энергетический фронт". Если возникнет аварийная ситуация у нас - мы гарантированно получим электроэнергию из Европы. Если нужно будет экстренно "перекрыть" европейские потребности - мы сможем это сделать", - подчеркнул министр.

Галущенко отметил, что синхронизация энергосистем Украины и Европы объединяет на одном из самых ключевых уровней - энергетическом. "Это означает, что Украина разорвала последнюю связь с диктаторскими режимами России и Беларуси, который вынужденно сохранялся со времен СССР. Следующим и завершающим шагом европейской интеграции Украины теперь является политическая интеграция. Именно это делает присоединение к ENTSO-E таким важным для нас", - отметил министр.

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