ВОЙНА В Украине Концерт в Лужниках был постановкой? В сети показали интересные кадры

2022-03-19 14:00


Вчера, 18 марта, в столице нацистов Москве провели концерт по поводу годовщины захвата Крыма, во время которого произошел целый ряд казусов. Один из них - кадры из трансляции этого года оказались идентичными к кадрам годичной давности.

Об очередном обмане от рашистов сообщает издание "NEXTA Live".

Некоторые кадры из вчерашней трансляции концерта в Лужниках удивительным образом повторяют видео с прошлогоднего мероприятия. Этому может быть несколько объяснений:

  1. Путлеровским прихвостникам не удалось собрать достаточное количество массовки, поэтому как телеперебивку пришлось использовать кадры прошлогоднего концерта.
  2. Нацистского диктатора Путина вообще не было на "празднике" или его часть была записана заранее со специально подготовленными людьми.
  3. Женщины с видео решили одеться, сделать маникюр, прически и стать точно так же, как год назад - традиция, наверное.
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