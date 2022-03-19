Концерт в Лужниках был постановкой? В сети показали интересные кадры
2022-03-19 14:00
Вчера, 18 марта, в столице нацистов Москве провели концерт по поводу годовщины захвата Крыма, во время которого произошел целый ряд казусов. Один из них - кадры из трансляции этого года оказались идентичными к кадрам годичной давности.
Об очередном обмане от рашистов сообщает издание "NEXTA Live".
Некоторые кадры из вчерашней трансляции концерта в Лужниках удивительным образом повторяют видео с прошлогоднего мероприятия. Этому может быть несколько объяснений:
- Путлеровским прихвостникам не удалось собрать достаточное количество массовки, поэтому как телеперебивку пришлось использовать кадры прошлогоднего концерта.
- Нацистского диктатора Путина вообще не было на "празднике" или его часть была записана заранее со специально подготовленными людьми.
- Женщины с видео решили одеться, сделать маникюр, прически и стать точно так же, как год назад - традиция, наверное.
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