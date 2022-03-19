ВОЙНА В Украине Концерт в Лужниках был постановкой? В сети показали интересные кадры

2022-03-19 14:00



Вчера, 18 марта, в столице нацистов Москве провели концерт по поводу годовщины захвата Крыма, во время которого произошел целый ряд казусов. Один из них - кадры из трансляции этого года оказались идентичными к кадрам годичной давности.

Об очередном обмане от рашистов сообщает издание "NEXTA Live".

Некоторые кадры из вчерашней трансляции концерта в Лужниках удивительным образом повторяют видео с прошлогоднего мероприятия. Этому может быть несколько объяснений: