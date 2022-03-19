Не хотят возвращаться домой: в Украине рассказали о количестве военнопленных из РФ

Со всеми пленными россиянами в нашей стране обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.
В Украине на данный момент официально насчитывается 562 российских военнопленных. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет пресс-служба Минреинтеграции в Telegram.
"А есть еще так называемый груз-200 — мы тоже здесь формируем данные и организовываем работу вместе с Красным Крестом", — отметила Верещук.
Также она подчеркнула, со всеми пленными россиянами в нашей стране обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.
В частности, Украине приходиться тратить деньги из госбюджета на содержание пленных РФ. Они стоят на довольствии и питаются так же, как и украинские защитники.
При этом российские военнопленные все чаще говорят, что не хотят возвращаться в Российскую Федерацию.
"Пленных будут тысячи. Однако их опрашивали, и они говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию. А согласие на обмен является обязательной формой. Теперь эти дети-срочники не хотят возвращаться в страну, которая отправила их убивать украинских женщин и детей", — заявила Верещук.
Также Украина должна работать и над решением другой проблемы – когда оккупанты берут в заложники гражданских украинцев, в частности, представителей местной власти и депутатов, что уже происходило неоднократно, подчеркнула министр.