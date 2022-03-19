ВОЙНА В Украине Подоляк рассказал, как Китай может помочь остановить вторжение РФ в Украину

2022-03-19 23:00

 

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как Китай может помочь остановить вторжение России в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Твиттер.

Так, по словам Подоляка, Китай может стать принципиальным элементом глобальной системы безопасности, если примет верное решение.

"Китай может стать принципиальным элементом глобальной системы безопасности, если примет верное решение – поддержать коалицию цивилизованных государств и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных", - подчеркнул он.

Подоляк также добавил, что европейцы и американцы должны четко объяснить Пекину разницу между $1,6 трлн и $150 млрд.

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