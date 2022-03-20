ВОЙНА В Украине Оккупанты несут большие потери: сводка Генштаба ВСУ на конец 19 марта

2022-03-20 08:30

Прошли 24-е сутки как Украина дает отпор масштабному вторжению российских войск. По состоянию на конец субботы, 19 марта, оккупанты

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Группировка украинских сил обороны продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Проводятся мероприятия правового режима военного положения, стабилизационные деяния, выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов Украины и оперативных группировок войск.

На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений.

На Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огненное поражение.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на Киев.

На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами производятся обстрелы украинских населенных пунктов.

В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.

Оккупанты несут значительные потери. Нравственно-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем боевых действий. Карательные подразделения росгвардии, которые вовлекаются в боевые действия, потеряли значительное количество вооружения и военной техники. Восстановление потерь происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники.

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