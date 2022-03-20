ВОЙНА В Украине В Черновцах демонтировали звезду певца, выступившего на "празднике" в Москве в поддержку войны

2022-03-20 09:00

 

С Театральной площади в Черновцах демонтировали звезду певца с Буковины Василия Герелло, выступившего на концерте в "Лужниках" в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и поддержки войны в Украине.

Источник: Черновицкий городской совет

Дословно: "Украину пытается уничтожить российский агрессор, а ты воспеваешь его "победы" – это не просто ошибка. Такую измену не забудут! Не простят!

У Буковины нет причины гордиться Василием Герелло. Этот "певец" поддерживает жестокого оккупанта, развлекает его во время вымышленных праздников. В то же время от вражеских рук погибают тысячи украинцев.

Предателю нет места в Черновцах! Именно поэтому демонтировали его звезду с Театральной площади".

Напомним: 18 марта в Москве власти устроили "праздничный концерт" в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине. В "Лужниках" были более 203 тысяч человек: более 95 тысяч на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним. На митинг-концерте был и президент РФ Владимир Путин.

subscriber subscriber

Еще по теме

Российский крейсер Москва открыл ракетный огонь в акватории Черного моря

2022-02-18 10:12

День святого Валентина: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ПРАЗДНИКЕ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

2022-02-14 09:15

У Зеленского прокомментировали сообщения о планах Москвы устроить в Украине госпереворот

2022-01-24 08:24

Как встретить Новый год 2022: рецепт самого лучшего праздника

2021-12-31 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Дочь Пескова пожаловалась на санкции США и назвала их "несправедливыми": заявила, что хочет путешествовать

2022-03-20 11:30

Украинские защитники ликвидировали отряд российских десантников: живым остался только один

2022-03-20 11:00

Выезд из Украины на Запад: какая сейчас ситуация на пунктах пропуска

2022-03-20 10:30

Российская техника подходит к белорусской границе - Денисенко

2022-03-20 10:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Дочь Пескова пожаловалась на санкции США и назвала их "несправедливыми": заявила, что хочет путешествовать 2022-03-20 11:30
Украинские защитники ликвидировали отряд российских десантников: живым остался только один 2022-03-20 11:00
Выезд из Украины на Запад: какая сейчас ситуация на пунктах пропуска 2022-03-20 10:30
Российская техника подходит к белорусской границе - Денисенко 2022-03-20 10:00