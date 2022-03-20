ВОЙНА В Украине Российская техника подходит к белорусской границе - Денисенко

2022-03-20 10:00

В то же время он добавил, что информация о том, что посольство Беларуси покинуло Украину - это реально тревожный сигнал.

Советник министра МВД Украины Вадим Денисенко подтвердил, что российская техника подходит к белорусской границе, но в то же время Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Действительно, подходит русская техника к белорусской границе, действительно, русские пробуют снова зайти с определенными, не такими, конечно, большими силами, как было три недели назад, зайти на территорию Украины... В целом, мы понимаем где они заходят, куда они заходят, мы понимаем, что русские не оставляют идеи сделать еще одну попытку штурма города Киев. Ну, что ж, в принципе, значит будем с ними воевать", - сказал Денисенко.

Он также высказал свое мнение относительно участия армии Беларуси в прямых боевых действиях на территории Украины.

"Это (информация о том, что посольство Беларуси покинуло Украину - УНИАН) реально тревожный сигнал. Я бы оценивал, я сейчас говорю лично свою точку зрения, я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения в Беларуси военного конфликта как 60 на 40. Там еще неделю назад было 40 на 60. Но, все же, я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии. Армия у него относительно небольшая, вся армия Беларуси насчитывает примерно 40 тыс. человек. Это вся армия, чтобы мы понимали, включительно со стволами, с госпиталями и т.д. В принципе на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу, но для нас это точно было бы ненужно. Объективно это реальность, на которую теперь мы можем влиять только информационно и мы это делаем. Примет решение Лукашенко под бешеным давлением РФ ответить на этот вопрос пока сложно... Все показывает на то, что, теоретически, мы видим (на границе Украины и Беларуси - УНИАН) только российские войска. Но, какую роль будут играть белорусы, что они должны делать, то есть, пока что-то говорить очень сложно",- пояснил Денисенко.