Выезд из Украины на Запад: какая сейчас ситуация на пунктах пропуска
2022-03-20 10:30
На западной границе Украины очереди наблюдаются лишь перед некоторыми пунктами пропуска на выезд из страны. В Молдову и Венгрию можно выехать без труда.
Об этом свидетельствует информация Государственной пограничной службы Украины по состоянию на утро 20 марта в Telegram.
Польша
- Ягодин, Устилуг, Угринов, Грушев, Шегини, Смельница - нет очередей ни автомобилей, ни автобусов, ни пешеходов;
- Рава-Русская – в очереди пять автобусов; Краковец – четыре автобуса.
Словакия
- Малый Березный, Малые Селменцы - очередей легковых автомобилей или пешеходов нет;
- Ужгород – скопилось 20 автомобилей.
Румыния
- Дьяково, Солотвино – на пунктах нет очередей;
- Порубное – в очереди 20 авто.
Венгрия
Молдова