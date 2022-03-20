ВОЙНА В Украине Выезд из Украины на Запад: какая сейчас ситуация на пунктах пропуска

2022-03-20 10:30

 

На западной границе Украины очереди наблюдаются лишь перед некоторыми пунктами пропуска на выезд из страны. В Молдову и Венгрию можно выехать без труда.

Об этом свидетельствует информация Государственной пограничной службы Украины по состоянию на утро 20 марта в Telegram.

Польша

  • Ягодин, Устилуг, Угринов, Грушев, Шегини, Смельница - нет очередей ни автомобилей, ни автобусов, ни пешеходов;
  • Рава-Русская – в очереди пять автобусов; Краковец – четыре автобуса.

Словакия

  • Малый Березный, Малые Селменцы - очередей легковых автомобилей или пешеходов нет;
  • Ужгород – скопилось 20 автомобилей.

Румыния

  • Дьяково, Солотвино – на пунктах нет очередей;
  • Порубное – в очереди 20 авто.

Венгрия

  • очередей нет.

Молдова

  • очередей нет.
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