Выезд из Украины на Запад: какая сейчас ситуация на пунктах пропуска

2022-03-20 10:30

На западной границе Украины очереди наблюдаются лишь перед некоторыми пунктами пропуска на выезд из страны. В Молдову и Венгрию можно выехать без труда.

Об этом свидетельствует информация Государственной пограничной службы Украины по состоянию на утро 20 марта в Telegram.

Польша

Ягодин, Устилуг, Угринов, Грушев, Шегини, Смельница - нет очередей ни автомобилей, ни автобусов, ни пешеходов;

Рава-Русская – в очереди пять автобусов; Краковец – четыре автобуса.

Словакия

Малый Березный, Малые Селменцы - очередей легковых автомобилей или пешеходов нет;

Ужгород – скопилось 20 автомобилей.

Румыния

Дьяково, Солотвино – на пунктах нет очередей;

Порубное – в очереди 20 авто.

Венгрия

очередей нет.

Молдова