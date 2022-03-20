ВОЙНА В Украине Нафтогаз рассказал, как украинцы оплачивают счета во время войны

2022-03-20 14:00

 

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" продолжают добросовестно платить за газ, несмотря на войну и сложное время в стране.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Так, за первую половину марта через чатбот GASUA клиенты Нафтогаза загрузили и оплатили 50 тысяч счетов.

Как отмечают в компании, клиентам доступны современные диджитал-продукты, которые позволяют всего за несколько минут:

  • оплатить счета за газ в любом месте и в любое время;
  • узнать актуальное состояние счета;
  • получить последний счет за газ с детализацией начислений;
  • скачать справку о льготах / субсидиях;
  • получить акт сверки;
  • оформить договор о реструктуризации долга;
  • получить справку об отсутствии задолженности;
  • узнать последние новости от компании.

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