Нафтогаз рассказал, как украинцы оплачивают счета во время войны
2022-03-20 14:00
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" продолжают добросовестно платить за газ, несмотря на войну и сложное время в стране.
Об этом пишет пресс-служба компании.
Так, за первую половину марта через чатбот GASUA клиенты Нафтогаза загрузили и оплатили 50 тысяч счетов.
Как отмечают в компании, клиентам доступны современные диджитал-продукты, которые позволяют всего за несколько минут:
- оплатить счета за газ в любом месте и в любое время;
- узнать актуальное состояние счета;
- получить последний счет за газ с детализацией начислений;
- скачать справку о льготах / субсидиях;
- получить акт сверки;
- оформить договор о реструктуризации долга;
- получить справку об отсутствии задолженности;
- узнать последние новости от компании.