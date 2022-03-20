ВОЙНА В Украине Угроза нападения из Беларуси остается высокой, - Генштаб

2022-03-20 14:30

 

На сегодняшний день существует высокая угроза наступления из Беларуси на волынском направлении.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Генштаб ВСУ и собственные источники в украинской разведке.

"Угроза наступления из Республики Беларусь на волынском направлении оценивается как высокая", - подчеркивают в Генштабе.

Одновременно с этим отметили, что силы обороны Украины готовы к отпору. По данным разведки, в течении ближайшей недели или двух Беларусь поддержит Россию в агрессии против Украины и тоже вступит в войну.

По данным источников УП, среди военных и силовиков, несмотря на сопротивление со стороны рядовых военных и жителей Беларуси, решение принято руководством страны.

Еще один источник6 представитель силового блока, отметил, что беларусы не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин для войны с Украиной, так что станут "пушечным мясом на территории Украины".

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