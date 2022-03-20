ВОЙНА В Украине Россия перебросила в Украину группу оккупантов для убийства Зеленского - разведка

2022-03-20 15:30

Организация покушений на первых лиц Украины является частью стратегии оккупантов, отмечают в разведке.

По данным украинской разведки, 20 марта в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

Об этом разведка при Минобороны Украины сообщила в своем Телеграмм-канале.

"Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль", - говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что организация покушений на первых лиц Украины является частью стратегии оккупантов.

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.