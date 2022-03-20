ВОЙНА В Украине "Самолеты попеременно летают над городом, сбрасывая бомбы каждые 10-15 минут": полк "Азов" о ситуации в Мариуполе

2022-03-20 16:00

Жилые дома… Детские сады Школы… Родильные дома… Больницы… Взрослые… Дети… Именно по Мариуполю россияне сбрасывают наибольшее количество бомб за сутки.

Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на обращение батальона "Азов"

Текст обращения

"По подсчетам Пентагона, российская авиация осуществляет около 200 самолето-вертолетных вылетов в день на территорию Украины, более 100 приходится - только на Мариуполь.

Вдумайтесь: в течение месяца ежедневно. Самолеты попеременно летают над городом, сбрасывая бомбы каждые 10-15 минут. Кроме этого - постоянные атаки из артиллерии, танков, РСЗО… Корабли обстреливают Мариуполь!!! Только представьте, сколько смертей приносит каждый вражеский удар.

А сколько страданий тех, что медленно умирают под завалами, думая, что о них забыл мир, что их не слышит Украина…

Мариуполь - город, который больше всего и в первую очередь нуждается в ЮВО для прекращения геноцида местных жителей, ведь основной задачей защитников города всегда была защита граждан. И вражеская авиация делает невозможным спасение. Бомбардировки осуществляются почти безупрека, днем и ночью. Их цель - уничтожать людей морально и физически. Пилоты, управляющие машинами разрушений и убийств, знают свои цели, но продолжают совершать жестокие военные преступления.

Люди, живущие в этом городе и защищающие его, заслуживают увидеть, как эти самолеты будут пылать, как они навсегда исчезнут с неба над Мариуполем и вражеские пилоты получат соответствующее наказание. За каждого убитого жителя форпоста Украины.

Мариуполь - это Украина!!!", — сказано в обращении полка "Азов".